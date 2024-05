Trasladaron a los reos violentados por Infantería

El querellante Carlos Garmendia envió un habeas corpus correctivo solicitando que Girveau informe el paradero de los detenidos trasladados y que todos ellos sean restituidos a sus lugares de alojamiento de origen. “Esta decisión arbitraria del jefe de Policía es un agravamiento ilegítimo, porque no es lo que había ordenado la jueza y porque no había necesidad de trasladar a nadie debido a que los policías imputados ya no prestaban servicio en la comisaría de Yerba Buena desde enero de 2023. Esto fue una venganza absoluta en contra de los presos. Acá no se discute si son culpables o no de los delitos que cometieron, sino que se investiga la tortura que sufrieron”, manifestó el abogado.