Un psicólogo explica cómo trabajar en casos como los de Brian Fernández: "Sigue siendo un tabú"

El papel de los clubes en el cuidado de sus deportistas

“Lo más importante, es tener en cuenta, que un club, debe incluir en su plantel a un profesional de la salud mental especializado en el área para acompañar, no solo a los deportistas, sino a toda la comunidad del club, como ser, los entrenadores, familiares, directivos, etc. Porque muchas veces se piensa que solo depende del deportista y sus capacidades individuales y eso es un gran error. No solo depende del deportista, si no de su entorno. Es importante contar con espacios de escucha individual y grupal donde los deportistas puedan contar con la orientación y acompañamiento necesario”, aseguró el psicólogo Luciano Castillo.