Tiago Palacios dio positivo en el control de alcoholemia, y habría protagonizado otro siniestro

Según trascendió, Palacios salió del auto por sus propios medios, y no sufrió lesión alguna, por lo que, según declaró Alberto Crescenti, titular del SAME, se negó a ser trasladado a un hospital. Quien si debió ser trasladada fue una empleada de la estación de servicio, que sufrió traumatismo en ambas piernas; aunque, según testigos, la lesión fue no por el impacto del auto, sino por sus intentos de salir de la zona ante la inminente colisión.