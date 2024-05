El estacionamiento pago quedó paralizado "por cuestiones políticas", afirmó el concejal Ale

"Mosqueira también dice que esta demanda judicial impide el cobro de recursos propios al municipio, producto de la cautelar dictada. La propia jueza le pide al fiscal municipal que explicite de un modo claro el objeto de la manifestación referida a las diferencias entre ambas administraciones. Lo cual le dice bajo qué parámetros se consideran más transparentes. Cuando no sabemos cuánto gastaron en repavimentaciones de calles que ya estaban repavimentadas, gastaron más de $3.000 millones para un maquillaje de la Asistencia Pública, con atención solo en planta baja y no todos los servicios. No sabemos cuánto gastaron en pinturas para carriles exclusivos, proyecto que viene fracasando, y otros gastos que se desconocen. Con un fiscal así, para que enemigos", ironizó el concejal del PJS.