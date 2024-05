Las visitas más importantes de "Flaco" Menotti a Tucumán: ¿cuántas veces vino con la selección argentina?

También criticó el nuevo sistema de puntajes que se había implementado en aquellos años. “Me parece que las actitudes no se modifican por el cambio de un reglamento. Hay una ley que dice que no hay que robar, que no hay que matar, pero yo creo que lo hay que modificar son las actitudes. Si con esto se quiere castigar la especulación en el fútbol, me parece que no va a servir para nada. En los países serios no se ha implantado esto. En España o Italia, por ejemplo. Los ingleses sí lo han implantado, pero allí es una cosa atípica donde tampoco hay penales. Y eso para mí es otra barbaridad”, explicaba en la previa al empate sin goles.