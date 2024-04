Jorge Rial recordó su internación en Colombia: “No era mi hora”

“Durante diez minutos ya no pertenecí a este mundo y todo se suspendió en el tiempo. Solo recuerdo calor y paz. Nada más y nada menos. No era mi hora. Me recuperé y volví. Más fuerte, más humilde, más humano, más amado, menos cauto, más feliz y con más ganas de disfrutar la vida. Me resetearon la vida. Como cuando apagas la tele para que todas las aplicaciones vuelvan a funcionar. Y vaya si funcionaron”, agregó.