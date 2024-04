Turf: Maidaan intentará extender su buen momento

Acumula dos triunfos consecutivos y el domingo intentará extender ese buen momento. Maidaan se perfila como uno de los principales animadores en el especial de 1.600 metros, la carrera más importante que tendrá la jornada turfística que se llevará a cabo el domingo en el hipódromo tucumano.

El descendiente de Master Of Hounds, que tendrá ocho adversarios, viene de triunfar el 7 de abril y el 21 de abril. Primero, en el especial “Antonio Zamora López”, relegó por siete cuerpos a Kyrov, consiguiendo su primer éxito jerárquico. Dos semanas después, el pensionista de la caballeriza “Los Panchos” repitió la receta y estas vez venció por ocho cuerpos a El Gran Cabrón en el especial “Manuel Coronel”.

“El caballo está muy bien. Quedó espectacular luego del último triunfo, donde yo no lo pude montar debido a que había sufrido una rodada antes. Por suerte, ahora podrá correrlo nuevamente y le tengo mucha cofianza porque ya demostró que es un ejemplar de mucha calidad”, contó Matías Rodríguez, que será el encargado de montar a Maidaan en el cotejo sobre la milla.

El jockey analizó la competencia. “Este tipo de carreras siempre son parejas, porque todos los caballos que compiten tienen sus pergaminos. En esta oportunidad, me parece que el adversario más exigente será Dr. Legasov, que luego de venir de Buenos Aires ganó en Tucumán y ahora viene de llegar quinto en el Gran Premio Autonomía Provincial de Santiago del Estero”, indicó el ascendente jinete.

Bandolero Boy, Bonus Eventus, Kyrov, Le Rock, Objetado, Trendic Topic y Zapatazo serán los otros ejemplares que intentarán cortar la racha positiva del caballo que entrena Juan Francisco Jiménez.

La jornada contará con otras ocho competencias de primer nivel, entre las que se destaca para la reservada para potrancas y potrillo. Los ejemplares de dos años competirán por primera vez en una prueba con codo. El zaino Furioso Amazon, que es entrenado por Guillermo Jiménez, pondrá en juego su invicto, ya que triunfo en su debut dejando una muy buena impresión. Las potrancas Aspera, Beauty and Kind, Cima Himalaya y Tira a Buena, y los potrillos Extreme Speed, Quick Homage, Curioso Filoso, Casual Security, Army of Me, Bozzello, Cornell, Furioso Life, Ildo, Jan de Liche, Payador, Richard Bhur y Saint Song serán los adversarios del nieto materno de Exchange Rate en la prueba que fue programada sobre 1.000 metros, pero que debido a la gran cantidad de inscriptos se podría correr sobre 1.100 metros.

Los anotados en las otras carreras son los siguientes:

1.200 metros: Amiguito de Oro, Cuja de Oro, Fumikomi, Jet Set Boy, Me Encontraste, Navarathinam, Rey Vida Buena, Star Check, Torre de Pisa, Vikins Terror, Wind Vision y Zinzan Brooke.

1.300 metros: Bordeaux Capo, Dale Bomba, Don Cohete, Island of Luck, John Pasman, Máximo Cat, Resabio de Amor, Scotish Rye, Soy Troyano, The Dani, Trueno Azteca, Turco Seductor y Tyrion.

1.200 metros: Albert Hall, Aplaudime, Basko Domonet, Basko Javier, Dalmiro Joy, Fornati, Lucky Shadow, Mad Treasure, Maledance, Memphis Irish, Norteño For Sale, Spellmana y Te Acompaño.

1.300 metros: Abuelo Orlando, Aplaudime, Balmar, Bloodhound, Classic Night, Gevrey Chambertin, Marccelo Icon y Tolo Polo

800 metros: Arena Atlántica, Flor Atlántica, French Model, La Alvarcita, Perfect Fantasy, Security Plus, Taffeta y The Balvenie.

800 metros: Bobby Bacalieri, Che Sobón, El De After, El Talento, Estilo de Vida, Euro Spring, Forli Chuck, Honor de Puma, Ireneito Ruler, Macho Inocente, Momo Sampler, Pochito Lindo, Rojo de Recoleta y Vikins Terror.

500 metros: Bodrum, El Gran Cachi, Fisona, Houellebecq, Laureano Blues, Redivertido, Reilon, Taken The Tip y Tondo Dani.