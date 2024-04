Una despedida serena antes del viaje final

Podemos decir además que Requeni es un poeta de la materia, de los sentidos, casi epicureísta, como queda demostrado ya en su primer libro: Luz de sueño (1951), semillero de toda su obra posterior. Así lo traduce el primer poema de juventud titulado «La alegría»: [….]. / Me acaricia la luz en este instante./ ¿Qué me importan la niebla y sus fantasmas?/ Me acaricia la luz./ Eso me basta. Y también en este inicio se anticipa ya la disyuntiva poética, siempre presente, entre los límites del lenguaje y la esencia de las cosas nombradas. Esta conciencia de los límites del lenguaje no le impide a Requeni el ser poeta y confiar en la poesía. Bástenos recordar el soneto «Los poetas» (El vaso de agua, 1997), donde el lenguaje de la Poesía nos une en un religare de posible salvación: […] Sustantivos, adverbios, adjetivos, / van dejando sus rastros en la página,/ y el verbo invoca la revelación / […] ¡Poesía,/ concédenos tu gracia! ¡Sálvanos!