Veracruz apunta a la eficiencia para seguir compitiendo en los mercados internacionales

S. A. Veracruz es una empresa familiar fundada en 1994 por Jorge Darío Seleme y por su esposa Cristina Requejo. Primero arrancaron como una comercializadora de caña de azúcar, pero en 2003 empezaron con la exportación de fruta, ya que eran pequeños productores de limón. En ese entonces tenían una finca y hoy cuentan con más de 1.000 hectáreas de fincas de limones.

La diversificación es sinónimo de S. A. Veracruz: continúan como productores de caña de azúcar, son productores agropecuarios y también están involucrados en el negocio ganadero. Con respecto al limón, hacen una división de negocios entre fruta fresca; el empaque, localizado en Lules, y que tiene una capacidad de 20 toneladas horas de embalado; y el procesamiento del limón que se hace en Leales, para realizar subproductos como el jugo, el aceite esencial, entre otros. Esta última industria, inaugurada en 2019, tiene una capacidad de 80.000 toneladas, con tecnología de punta.

Para la empresa tucumana es un desafío producir y exportar desde un país en el que la inflación en dólares se aceleró en los últimos cuatro o cinco años. Esto los conduce al aumento de los costos productivos y -a su vez- tiene un efecto en el valor del precio del producto final que tienen que vender, sumado a la creciente competencia externa.

“Tenemos un mercado con precios deprimidos a nivel internacional. Y además empezamos una campaña cortada por la lluvia. Las precipitaciones afectan al limón, porque cuando esto sucede no se puede cosechar, y si no se cosecha no se puede exportar ni fresco ni productos industriales. De todas formas creemos que va a ser una temporada que si bien los precios no son buenos, con eficiencia y mucho trabajo se va a poder lograr sacarla para adelante y competir en el mercado internacional”, sostienen desde S.A. Veracruz.

Sobre la previsión comercial, apuntan a poder aumentar el volumen de fresco para licuar costos fijos. “Y en la industria nosotros vamos a mantener los volúmenes garantizando el abastecimiento de los clientes que ya tenemos”, resaltan

Por otra parte, destacaron que los principales receptores de sus productos están con inflación, pero no pueden trasladarlo a los productos o a la fruta fresca, ya que en la mayoría de los países no permiten que la inflación se traslade a las góndolas. Esto no es más que un desafío para la empresa tucumana.

Como cierre, prevén una campaña con buenos tamaños, con buena cantidad, por las numerosas plantaciones nuevas, lo que resulta en un aumento de la cantidad de frutas que están produciendo.