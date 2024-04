Marcelo Gallardo no levanta cabeza en Arabia Saudita y quedó en la cuerda floja

En la previa del partido contra Al-Shabab, el sitio IttiStudio (con más de 385.000 seguidores en su cuenta de “X”), informó que “Muñeco” no continuará en el cargo durante la próxima temporada. En ese sentido, desde el entorno del ex entrenador de River, todavía no se animaron a desmentir esta noticia y todo quedó en puntos suspensivos.