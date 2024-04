Cartas de lectores: Semana de Vacunación de las Américas

El día 22 de abril se anunció en LA GACETA que se iniciaba la Semana de vacunación gratuita en todos los centros de vacunación de la provincia a fines de “inmunizar a la población” y se invitaba a todos a concurrir y completar los esquemas vacunatorios. Pues bien, ayer concurrí al Centro Asistencial Ramón Carrillo en Yerba Buena, a vacunar a dos empleadas, y me informaron que la vacuna antigripal sólo está autorizada para menores de 2 años, mayores de 65 o personas en situación de riesgo, si bien en enfermería me confirmaron que había vacunas en stock pero que no tienen orden de vacunar. Pregunto, porque no me queda claro: ¿esta campaña no es para toda la población? ¿No dijo el ministro que debían todos concurrir en forma gratuita a ponerse las vacunas? En la noticia difundida en diversos medios, el ministro Medina Ruiz habla de vacunar a “toda la población” hasta el 27 de abril, medida que aplaudo pero que evidentemente no está siendo cumplida en todos los establecimientos. Luego concurrí con ellas a otro CAPS de Yerba Buena donde inmediatamente fueron vacunadas. Señor ministro, le ruego extienda unos días más esta medida, ya que es muchísima la gente que no tiene otro modo de acceder a la vacuna y hay demasiadas pestes dando vuelta; y comuniquen la medida (no dudo de que lo hicieron) a los centros de asistencia pública.