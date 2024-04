“El pancho es mejor que la empanada”: los polémicos testimonios de los tucumanos en el Día Mundial del Pancho

“Me he criado con ‘La Panchería’. Me acuerdo de la primera comunión, Panchería y cada evento era venir y comer. Era una parte importante y era el primer lugar donde le podía poner de todo”, explica Canario mientras sostiene su pancho ya preparado sobre qué significa este alimento en su vida. Por otro lado, el hombre explicó cómo cambiaron los modos de compra con la inflación y la crisis económica. “Antes compraba super pancho, ahora compro pancho no más”.