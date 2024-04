Cartas de lectores: Lo que el debate sobre la dirección de la Casa Histórica no dice

El sentido común identifica lo que se cuenta sobre el pasado como historia. Sin embargo, esta afirmación no dice nada respecto de las operaciones intelectuales que se ponen en juego a la hora de abordar ese pasado y los fines -conscientes o inconscientes- que persiguen. Es decir, no se pregunta por el cómo y el para qué. En este sentido, memoria e historia son dos modos de narrar las acciones humanas en el pasado que persiguen propósitos distintos. La memoria procura generar certezas que permitan construir sentido de pertenencia. De este modo, cuando se impulsa un proyecto sobre Bernabé Aráoz como “héroe nacional” o símbolo de la “tucumanidad”, se propone construir memoria. No es casual que para su validación, el proyecto se presente en la legislatura nacional y no en la Academia Nacional de la Historia, al CONICET o alguna institución académica y científica. Persigue un fin que es político en sí mismo, el de generar sentido de pertenencia, de comunidad. Ahora bien, quiénes son bienvenidos en esa comunidad y quiénes quedan excluidos de esa “tucumanidad”, son preguntas válidas que tienen consecuencias, políticamente hablando…