Violencia en Colombia: golpearon a un futbolista con una navaja en un partido de Atlético Nacional

“Está terminando la conferencia de prensa y nadie habló de lo que pasó en el partido. Fue una fiesta, es mi primer clásico, vi un estadio lleno que creo que motiva a todos. Lamentablemente, pasó lo que pasó en el último tramo del partido”, dijo el entrenador Pablo Repetto sobre la violenta situación. “En todo momento quisimos jugar, le tiraron de todo en dos oportunidades. Es lo triste de hoy, no pasó a mayores, no queremos que eso pase. Nuestros jugadores siempre quisimos jugar. El equipo terminó el partido, ojalá esto no vuelva a pasar, que sea una fiesta”, insistió.