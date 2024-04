Cartas de lectores: la compra de “aviones chatarra”

No entregar alimentos a los comedores populares y comunitarios de todo el país; no entregar remedios oncológicos a más de 4.000 pacientes es criminal; los que perdieron la vida al no recibirlos a tiempo; a los miles de despidos de las reparticiones públicas y privadas, a las PYME que cerraron, a los millones de jubilados que nos les alcanzan para vivir 10 días el miserable sueldo que cobran; ni hablar de los medicamentos que no compran porque no les alcanza y abandonan los tratamientos; a los miles de argentinos que se encuentran en situación de calle porque no les alcanza para pagar un alquiler… Pero los que sí se aumentaron los sueldos fueron el presidente Milei, todo el Gabinete nacional, incluida su hermana Karina y para no quedarse atrás la vice Victoria Villarruel y todos los senadores también lo hicieron. Es espantoso todo lo que viene sucediendo a nuestro querido país; disfrutar del sufrimiento de los millones de argentinos es muy triste; no los conmueve nada a estos seres despiadados y perversos. La quietud de la Corte Suprema de la Nación, de algunos gobernadores y diputados y senadores nacionales, algunos sindicalistas, los credos religiosos, los industriales; nadie dice nada para poner freno a esta locura. Para el pueblo, las universidades, no hay plata; sí hay plata para comprar chatarra de 50 años como los 24 aviones f-16 a la OTAN, por sugerencia de los EEUU, a Dinamarca, para endeudarnos en más 650 millones de dólares que nos presta para ese fin el imperio; así llenarnos de mugre la Patagonia; si todo le sale bien también nos venderán armamentos obsoletos como los fusiles Mauser de 1909; no descarten que nos vendan basura nuclear para contaminar nuestro patio trasero; eso sí, un poco más barata ante la aprobación de nuestro patriota presidente Javier Milei y la Jefa Karina Milei, y el “Messi de las finanzas”, (Toto) Caputo y su socio Mauricio Macri. ¡Socorro!