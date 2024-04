Burgos se defendió tras el polémico comentario sobre Lamine Yamal

El ex portero del Atlético de Madrid también se refirió a las consecuencias de sus palabras, reconociendo la decisión de Movistar Plus+ de prescindir de sus servicios. “La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. (Ese día) Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito del medio’”, señaló.