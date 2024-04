River se clasificó primero a cuartos de final de la Copa de la Liga con un hat-trick de Colidio

River fue superior en el juego en el primer tiempo, pero no estuvo fino para definir. Los mejores momentos del equipo dirigido por Martín Demichelis llegaron después de que Instituto se pusiera en ventaja con un penal ejecutado por Damián Puebla. El volante de la "gloria" había recibido la falta de Rodrigo Villagra en la puerta del área y no falló al rematar bien esquinado, anulando el esfuerzo de Franco Armani. Justo en la acción anterior, Puebla había estrellado un tiro libre en el travesaño, que Miguel Brizuela no pudo aprovechar de cabeza en el rebote.