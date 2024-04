Nicolás Valentini podría seguir su carrera en Italia al no haber acuerdo con Boca

La falta de acuerdo para la renovación contractual de Nicolás Valentini en Boca generó un río revuelto en el que varios clubes de Europa pretenden echar la caña. El defensor central decidió no aceptar los términos de la oferta que le extendió el club, por lo que desde el Consejo de Fútbol le ordenaron al DT Diego Martínez de que el jugador no sea tenido en cuenta hasta que la situación se resuelva. Por ahora, si bien hubo acuerdo en cuanto al monto salarial y a la certeza de que Valentini tendrá su lugar en el primer equipo, no lo hubo en cuanto a otros ítems, entre ellos el monto de la cláusula de rescisión. Al parecer, Boca pretende que sea superior a los 10 millones de dólares que pretenden en el entorno del jugador.