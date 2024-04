El Obispo de Catamarca bendijo una Virgen que lleva a Milei y al Papa bordados en su manto

En ese sentido, aportó datos sobre los beneficios impositivos que el Estado otorga a la Iglesia: "Actualmente se estima que reciben el beneficio económico por parte del Estado argentino 153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas, por un total de 202.072.246 pesos estipulados en el Presupuesto 2023. Pero ese no es el gran financiamiento que recibe la Iglesia, sino los impuestos que no se le cobran, los terrenos que se le ceden y los subsidios (monetarios, de agua, luz, etc) a sus parroquias y colegios religiosos".