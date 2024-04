Legisladores proponen medidas para erradicar el vector del dengue

La reunión se realizó con la participación destacada del dr. Eduardo Quevedo, experto en salud pública y miembro de WMP, quién explicó como funciona el método empleado para erradicar al mosquito. "La wolbachia es una bacteria presente en el 60-70% de los insectos que existen en el medio ambiente y que impide la presencia del virus del dengue. La wolbachia naturalmente no existe en los zancudos, por lo que se le inyecta con una micro aguja al zancudo y esta bacteria compite con el dengue por la comida. La wolbachia gana, en consecuencia, el dengue ya no puede existir en el zancudo y por lo tanto ya no se pueda trasmitir. Finalmente, se hace un recambio de la población de mosquitos que están en el medioambiente, por mosquitos que tienen wolbachia" informó Quevedo