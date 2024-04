De chico, un tucumano jugó al fútbol en San Lorenzo, pasó por San Martín pero decidió cambiar de deporte y hoy brilla en Monteros Vóley

Sin embargo, su estadía en el club del Bajo Flores fue corta: apenas tres meses. Tras ese lapso, decidió volver a Tucumán y se incorporó a San Martín de Tucumán. Pero a principios de 2017, cuando debía presentarse a la pretemporada con las inferiores “santas”, decidió que el fútbol no era lo suyo. “Sinceramente no me encontraba, no sentía que era lo mío. Cuando me fui a Buenos Aires, pensaba que no me sentía bien porque estaba lejos de mi familia y de mis amigos; pero cuando volví a Tucumán me di cuenta que no era lo que me gustaba. No era lo que quería para mi vida”, confiesa.