Cartas de lectores: Milei y Fátima

Los tuits del Presidente ya no hablan de temas políticos y económicos. Ahora los usa para avisarle al pueblo argentino su ruptura sentimental. Esta red social del principal mandatario de la Argentina está para postear contenido valioso, relevante, de interés político y social. Si Fátima Flórez fuera la primera dama, el posteo estaría justificado. Pero como solo era su novia, es solamente una novedad, puramente trivial. Señor Javier Milei: trate, en lo posible, de ocupar su valioso tiempo en resolver los graves problemas sociales del país. La ciudadanía espera de usted que no viaje tanto y gobierne más. Que hable menos y resuelva mejor. Y que no discuta tanto, solo procure encontrar consenso entre todo el arco político. Y si vuelve a conocer a una dama... no hace falta que nos avise