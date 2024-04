Mario Flores: “Escribir una novela es darle forma a la obsesión”

Me gusta el término “arquitectura temporal”. Desde el principio, sabía que este libro estaría compuesto a modo de ensamblaje: sabía bien cómo quería que ese montaje quedara (me lo imaginaba incluso en términos de diseño editorial, de maquetación, porque considero que no escribo archivos de Word: escribo libros). Tanto los bloques de texto como la forma en que está estructurada la novela (son cinco capítulos) tienen grandes saltos de tiempo y espacio: no es mi costumbre detenerme en descripciones ampulosas, sino abarcar la mayor escenografía en un relato que se mantenga fluido. Hay una suerte de aceleracionismo que también influye en esa forma de ordenar las voces (la novela está en tercera persona pero existe una polifonía que constantemente se inmiscuye en el texto). Es ejercitar una forma experimental de escribir, de contar: puedo mencionar a Francisco Bitar y Bob Chow (sobre cómo estructurar una novela desde lo fragmentario y, algo que quise ejercitar mucho en mi libro, el uso de la analepsis no como flashback sino como herramienta de diseño: el libro no va del 1 al 5 sino que varía, retrocede, vuelve al inicio, etc.), y Ariana Harwicz y Pablo Farrés (cuyas lecturas me ayudaron a entender cómo narrar de la forma más eficiente todo aquello que está lejos de la convencionalidad del relato general). Además, fueron lecturas que mostraron cómo el caos, lo terrible y lo visceral configuraban esta atmósfera en “Diosas mutantes”, para que el libro fuera equilibrado y no tuviera altibajos. Daniel Medina, escritor salteño, dice que la oscuridad en mi novela se mantiene de principio a final, y era eso lo que me preocupaba: que algo arranque con potencia y luego se vuelva “normal”. Actualmente, la novela como género en Salta ya dejó de ser ese género literario infrecuente (que lo era con razón, debido a que es más difícil y costoso editar novela que poesía), y hay grandes ejemplos de ello. Sin embargo, un punto en común en muchas obras es que son novelas capitulares cuya construcción no varía: como si en el proceso de escritura se decidiera ir por la fórmula más lineal, de acuerdo a transiciones más tradicionales. No es que esté mal, pero prefiero pensar que la experiencia de lectura no puede llevar únicamente en un sentido, sino que los relatos se bifurcan, los hilos conductores se confunden y confluyen diversas historias. Es mi modo de “avanzar”, si se quiere, en este camino del contar: que se presente tanto un desafío para quien escribe, para quien edita y para quien lee.