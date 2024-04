Crisis en “Academia de brujas”: una obra teatral que promueve la inclusión

La lista para ingresar a “Academia de brujas” es extensa, pero hay varias condiciones que cumplir: no usar ropa de colores, no hacer hechizos divertidos sino solamente serios y con resultados prácticos y fundamentalmente querer ser una bruja, porque no se aceptan aspirantes a brujo. Pero cuando llega un joven que quiere estudiar allí, una joven rebelde hace trampa para lograr que lo admitan.