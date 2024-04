El descubrimiento

García Márquez se volvió famoso cuando llegó a Buenos Aires, la gente lo aplaudía en la calle. El dueño de Café de Colombia le hizo una fiesta y allí García Márquez, que tenía fama ya entonces de gitano, de adivino, encontró a una chica en un rincón. Me la señaló y me dijo: tiene ganas de llorar. El se le acercó, le dijo algo y ella soltó unos lagrimones. Después volvió, le pregunté qué le había dicho y me contó que simplemente le había preguntado por qué estaba triste. ¿Cómo supiste que estaba triste?, le pregunté. Y me contestó: ¿has conocido alguna mujer que no esté triste?...