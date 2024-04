La novela que García Márquez no quería publicar

Sin rastros del genial Gabo

La novela cuenta una historia simple que se aleja de los textos anteriores. Un adulterio a medios tonos que se parece más a obras de autoras de historias de amor. Si no llevara la firma nadie diría que es de García Márquez. Hay inconsistencias, en un relato que recuerda a las telenovelas. Es triste que este sea el texto del final de la vida de quien nos dejó obras como La Hojarasca. El coronel no tiene quien le escriba o Cien años de soledad. No hay un trabajo, como en otros textos, con los modelos literarios: Faulkner, Woolf, García Lorca, Hemingway, etc. La forma descuidada, es casi infantil. El final se diferencia de los magníficos cierres de su literatura.