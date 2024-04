En marzo, la inflación tucumana fue de un dígito

La inflación tucumana mostró signos de desaceleración brusca. En la medición de marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) terminó con una variación del 8,2% respecto del mes anterior, un regreso anticipado a la tasa de un dígito, según el informe difundido por la Dirección de Estadística de la Provincia. ¿Cómo se explica este fenómeno? El titular de esa área, Raúl García, señaló a LA GACETA que la desaceleración inflacionaria está relacionada con el comportamiento de los precios de los alimentos, un rubro de mayor ponderación al momento de hacer el informe. Si bien este ítem se ubicó en 9,5%, el resto de los componentes no tuvieron una gravitación tal que sostenga los dos dígitos mensuales. La menor velocidad de aumento en el ítem Alimentos y Bebidas no Alcohólicas puede significar un respiro para el cálculo de la Canasta Básica Alimentaria (marca el límite de ingresos para no ser considerado indigente) y para la Canasta Básica Total (define el nivel de pobreza), dos datos que se darán a conocer oficialmente en Tucumán el próximo lunes.