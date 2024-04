El animal print está de luto: murió el diseñador Roberto Cavalli

Original y prolífico también en la vida personal, Roberto Cavalli había sido padre de nuevo con Sandra Nilsson-Bergam (o Bergman), su pareja de 38 años, en marzo de 2023. El bebé, que acaba de cumplir 12 meses, lleva el nombre del papá del diseñador, que deja seis hijos de tres progenitoras distintas. En diálogo con la revista italiana Novella 2000, Cavalli había explicado: "le he llamado Giorgio en honor a mi padre, que fue fusilado por los alemanes en julio de 1944 en un asalto a Castelnuovo dei Sabbioni. Era topógrafo, trabajaba en una mina del Valdarno. Yo no volví a hablar hasta los 18 años. Pero la vida ha sido amable conmigo y he sido recompensado... por todo".