Luces y sombras del uso urbano de la bicicleta

En nuestro medio, Tafí Viejo tiene alrededor de tres kilómetros de ciclovía, desde la Hostería Atahualpa Yupanqui hasta calle Alsina, atravesando la avenida Leandro Alem; Yerba Buena las habilitó en calles Reconquista, Roca, Perú, Sarmiento, Las Rosas y Anzorena, entre otras. Pero se ha dado la circunstancia de que en Tafí Viejo la renovada bicisenda en avenida Alem se utiliza con asiduidad por niños, adolescentes y abuelos, además de los bikers. Sin embargo, la del camino a la Hostería está casi abandonada y los vecinos destacan que su estructura genera peligro de golpes para los ciclistas y además mucha gente las usa para caminar. En Yerba Buena, hay zonas que no son utilizadas por los ciclistas y además, por la crítica falta de veredas en la “Ciudad Jardín”, son utilizadas por transeúntes. Los ciclistas, además, dicen que han pedido que se construyan bicisendas en las avenidas de este a oeste y no han sido escuchados, pese a que en Yerba buena se está llevando a cabo un plan de ampliar la red de ciclovías urbanas. Un referente de Metabici reclama que no se ha hecho un estudio serio. “Nosotros fuimos consultados, allá en 2017-2018 y planteamos algo que sostenemos: hay que estudiar al usuario que tenés en la ciudad y cuál es el tipo de ciclismo que querés promover”. La ANSV recomienda continuar el desarrollo de una mayor cantidad de kilómetros de ciclovías en ciudades donde ya existen o evaluar la posibilidad de incorporarlas en aquellas donde aún no se desarrollaron; reparar la infraestructura ya existente que se encuentre en malas condiciones; construir estacionamientos que brinden seguridad para su guardado en la vía pública o facilitar estacionamiento en lugares de trabajo, escuelas, clubes y proveer alumbrado adecuado sobre ciclovías durante la noche, entre otras medidas.