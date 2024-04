En la UNT dicen que las becas estudiantiles dependen de la Nación

La secretaria de la SCAIT acotó que mientras no se materialice la transferencia de fondos, no se pueden reactivar las becas CIUNT. “El anuncio de la convocatoria a postulantes estaba pensado para septiembre de 2023, pero, al no disponer de la partida presupuestaria correspondiente, no quisimos arriesgarnos”, dijo Tirado. “Las becas del Consejo Interuniversitario tendrían que haberse llamado en noviembre de 2023 y, por este motivo, se dilató la apertura”, refirió. La diferencia entre las CIN y las CIUNT es que las primeras recibirán inscripciones desde este 29 de abril de 2024, pero con la siguiente advertencia: la adjudicación queda sujeta a la asignación de los recursos. La situación es muy incierta a juzgar por un comunicado que emitieron el 9 de abril pasado los rectores de las universidades públicas. Este pronunciamiento expresa inquietud por la falta de renovación de los sistemas nacionales de becas.