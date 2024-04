Lamothe cruzó a Francella por sus dichos sobre Milei y le pidió "un poquito de sensibilidad"

"Este gobierno está fomentando la crueldad y la violencia. Entonces, yo no me voy a poner a decir 'Eh, Francella, hijo de puta', porque ése no es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo. En todo caso, hay que hablar con los Francella o con la gente que piensa distinto. Lo que no hay que hacer es andar tirando puñaladas al pedo". "Este gobierno y esta sociedad instalan una mentira detrás de otra. Yo, por ejemplo, no pedí nunca un subsidio. Jamás. A mí nunca el Estado me dio un subsidio. Yo voy a cumplir 47 años y nunca viví del Estado", sentenció.