El Banco Mundial prevé que la economía argentina caerá este año, igual avaló el ajuste de Milei

“Creo que el equilibrio fiscal es (el camino) correcto. Es una precondición para el crecimiento y para cualquier sociedad tener estabilidad. No hay alternativa. Argentina tiene ajustes fiscales de larga data que deben realizarse. Eso es lo que está impulsando la inflación. La pregunta es cómo podemos lograr el ajuste fiscal mientras apoyamos a la población más vulnerable del país, y el banco está actualmente en conversaciones precisamente sobre ese tipo de mecanismos de apoyo”, explicó en entrevista con The Associated Press.