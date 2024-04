La artillería que cae sobre la clase media

La política se encargó nuevamente de exponer a esa clase media, pero para “hacer política”. “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, arenga el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Curiosa clase de queja de un Gobierno que permitió a las empresas de servicios médicos prepagos incrementar el valor de la cuota. Ahora no se puede frenar esa escalada. Aquellas cuotas no guardan la razonabilidad que deberían tener si se toma en cuenta que el salario no se subió al ascensor. La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, despotricó contra el ajuste que instrumenta el presidente Javier Milei. Lo calificó como “el mayor ataque a la clase media de la historia”. “Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la desaparición de la clase media. (Milei) es buen actor y entretiene bien a la gente. Están las facturas de luz, de gas; ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en V; hay una U muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento”, argumentó la ex diputada.