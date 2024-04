El múltiple campeón argentino relegó por 1’24” al santiagueño Tomás Montenegro, que por 1’19” se adelantó al ascendente Facundo Cayata. “Fue una carrera durísima, donde se hizo sentir mucho la humedad. Además, en el arranque de la competencia me saltó la cadena y quedé relegado al último lugar. Después en las sendas se me dificultó mucho para poder pasar. La idea era no desesperarme y esperar el momento preciso para llegar a la punta. En la segunda vuelta logré el objetivo y desde ahí siempre fui al frente. En la penúltima vuelta se me salió la cadena, pero venía con una buena ventaja, por lo que no tuvo problemas”, reveló.