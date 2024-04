Faltaron José y el sueño de los mosquitos

Primero, muestra que la escasez no es un concepto absoluto sino relativo. La misma cantidad de un bien puede ser abundante o escasa según cuánto la piden y esto depende de aquello que las personas consideren necesidad. Por lo tanto la demanda es subjetiva y así también la escasez. Sirva un retroceso de varias décadas hasta las ballenitas, ese adminículo usado para que el cuello de las camisas no se doblara. Podría especularse que su existencia en Argentina es cero o cercana a cero. Sin embargo, no es un bien escaso. De hecho, hasta podría decirse que no es un bien ya que hoy no atiende necesidad alguna.