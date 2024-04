Ajustes y tolerancia en la gestión de Milei: ¿hasta cuándo aguantará la gente?

El referente de la FOL sostuvo que la situación alarmante viene arrastrándose desde la gestión anterior de gobierno, pero que las medidas más recientes no hicieron más que agravar el panorama. “No somos optimistas del futuro porque no hay ninguna señal económica ni política de que este Gobierno revierta la situación. Desde diciembres no ha llegado a los merenderos y comedores ni un kilo de alimentos, y nosotros no estamos en desacuerdo con la idea de que se controle ni que la mercadería llegue directamente a los merenderos, pero detrás de esa justificación hay una canallada y hay cientos de miles de niños, de todo el país, que hoy no meriendan ni almuerzan”, aseguró.