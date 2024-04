Marcelo Sánchez Sorondo*

Nuestro punto de reunión con Don Marcelo era el bar de Montevideo y Juncal, donde muchos fines de semana por la mañana coincidíamos para comentar los acontecimientos de coyuntura y compararlo con anteriores situaciones históricas. Don Marcelo llegaba solo, después de dar varias vueltas por la plaza Vicente López enfundado en sus zapatillas deportivas, al cabo de una caminata que lo revelaba en cuerpo y espíritu a sus 80 largos años. Todavía activo, preocupado, apasionado por su Argentina. Se generaban entonces unas tertulias inolvidables, a las que se sumaba en ocasiones algún intelectual reconocido que pasaba por el lugar y lo reconocía, algún político de la zona, algún vecino que estaba igualmente preocupado por la situación del país. Naturalmente me sentía atraído por la dicción impecable de aquel hombre que había protagonizado tantas horas en la vida nacional, no menos violentas e intensas a las que a mí me tocaba vivir con apenas 27 años. Hablaba en voz baja, pero con la pasión juvenil de quien hace sus primeras armas en la política. Se ofuscaba frente a la corrupción incipiente, se maravillaba frente a la convocatoria a pensar en grandes ideales, se empeñaba en encontrar puntos de encuentro, sin resignarse a ver a la Argentina inmersa en el fracaso o la decadencia. No pocas veces extraía de su diccionario ilustrado una palabra, ¨perdulario¨, que empleaba con frecuencia para calificar al protagonista ocasional de la última afrenta institucional, o del renovado latrocinio, o de la tristemente reiterada afición local por quedarse con lo ajeno en el ejercicio de la función pública. Con muchos años a cuestas aún convocaba en los pucheros de su Círculo Del Plata a lo más destacado de la dirigencia argentina. Me tocó durante varios mediodías acompañarlo en su casona de San Telmo, e incluso en una oportunidad me invitó como orador central, en una mesa que presidía nada menos que don Arturo Frondizi. También su departamento de la calle Montevideo albergaba, frente a la mirada atenta de Rosita, su compañera, a figuras de la vida nacional que eran convocadas para pensar y hacer un país mejor.