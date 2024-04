El final del juicio por el crimen de la cárcel

El tribunal condenó a Mendoza a 18 años de prisión por homicidio y absolvió a un guardiacárcel y a cinco ex funcionarios penitenciarios. A mediados de 2017, Medina había denunciado la venta de estupefacientes dentro de la cárcel y dos fiscales, una de la provincia y otro federal, solicitaron medidas de protección para el preso, motivo por el cual el entonces juez de Ejecución ordenó en agosto de 2017 su traslado hacia la seccional 7º, para evitar que sufriera daños. Pero sin que se pudiera entender lo sucedido después, el 19 de noviembre Medina fue enviado repentinamente de vuelta al penal y tres días después lo asesinó Mendoza. Una fiscal planteó que el asesinato de Medina se trató de un plan sistemático en el que participaron los funcionarios imputados. Sin embargo, en los alegatos de clausura, el auxiliar fiscal decidió no acusar a los empleados del servicio penitenciario ya que consideró que durante el debate no se produjeron las pruebas necesarias para sostener la acusación inicial.