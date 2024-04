Más allá de los resultados, Sava parece haber encontrado el equipo en Atlético Tucumán

En sus dos primeros partidos, el “Colorado” apostó a no retocar demasiado el equipo que utilizó Diego Barrado durante su breve interinato. De hecho, casi todas las modificaciones tuvieron motivos de “fuerza mayor”: no tuvo a Nicolás Romero, que atravesaba un cuadro gripal, por lo que debió cederle la titularidad a Gonzalo Paz, y le devolvió el lugar a Joaquín Pereyra (en lugar de Renzo Tesuri), que con Barrado no jugó por su finalmente frustrada salida al fútbol estadounidense. Si se quiere, el único cambio por decisión propia, fue el ingreso de Nicolás Castro por Adrián Sánchez en la mitad de la cancha.