La tragedia de Cromañón es contada en primera persona

En la discoteca había un total de 3.500 personas, cuando el máximo habilitado por el Gobierno porteño era de 1.031 localidades, a partir de planos que no coincidían con la arquitectura real. El establecimiento no cumplía con las normas de seguridad ya que las salidas de emergencia no estaban habilitadas y se encontraban cerradas con candado. Tampoco funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios, y no había plano de evacuación.