Cartas de lectores: el agua

Los tucumanos escuchamos hablar de los costos de los servicios a diario. Los pagamos caros y aguantamos su ineficiencia. Durante todo el verano en El Corte no tuvimos agua. En este caso me encuentro ante una situación particular. Hace un mes que hay una pérdida de agua frente a mi casa en El Corte. El pozo producido por las vetustas cañerías colocadas por la empresa de agua va creciendo y ya no podemos contenerlo con soluciones caseras. Teniendo en cuenta la propagación del dengue he llamado por lo menos 4 veces al servicio de agua cuya boleta llega puntualmente. En mi condición de vecina y usuaria de SAT Código Cliente: 16047952, ya no sé qué hacer para que el organismo atienda mi pedido.