El dólar "blue" sintió el impacto del feriado XXL: cerró a $ 1.005

El Central inició abril con compras por U$S 245 millones. De este modo, y tras una fuerte revaluación de las cotizaciones de los distintos activos que tiene el Banco central en cartera, como por ejemplo el oro, las reservas brutas subieron U$S 731 millones. Así el saldo de las para finalizar el día fue de U$S 27.877 millones de dólares y se recupera de las caídas que tuvo en las dos ruedas previas con pagos a organismo internacionales.