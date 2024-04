"El Gobierno intervino el Ersept y lo primero que hicieron fue subir la boleta de la SAT"

Por último, Canelada y Cobos señalaron que la Casa de Gobierno le dio la espalda a todos los tucumanos que sufren el mal servicio de la SAT y a las más de 1300 familias que firmaron un petitorio para que esta empresa no cobre si no presta el servicio. "Entre el fin del año pasado y el comienzo de este hemos ido con 11 barrios que no tienen este servicio a Casa de Gobierno, hemos mostrado análisis de agua que no cumplían con los parámetros de potabilidad y hemos visto en todas las canillas ese líquido marrón nauseabundo, pero aquí igual se vuelve a subir la boleta. Es una tomada de pelo, una burla", exclamaron los ediles.