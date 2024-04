Cartas de lectores: respeten a los jubilados

“¡Por fin se acordardaron de los jubilados!”, pensé y me puse contento cuando leí en LA GACETA, que por DNU nos iban a dar un gran aumento de sueldo y asegurar la movilidad jubilatoria. Dije ¡qué bueno, ahora podremos solucionar los padecimientos como la artrosis, la artritis, el reuma, la diabetes, la presión, los mareos, la renguera y los dolores musculares, que vienen de regalito con la edad y nos tienen inmovilizados. La verdad que con el dengue y la preocupación de que todo lo que cobramos lo dejamos en la farmacia, pensé que esto era una solución; pero resultó ser todo una gran farsa y mentira y ahora se nos agregó un dolor de cabeza más. La fórmula asesina dice que la movilidad y tu sueldo actual es de $ 181.000, más el precio del consumidor, el costo de la canasta familiar, la casta política; más un bono de $ 70.000 del primer trimestre, que es pagado a cuenta, más la inflación del segundo trimestre. Pero como ya te pagaron de más te lo descuentan, a lo que le debés agregar dos ceros chicos, pero como a estos se lo comen los grandes de la derecha, te quedan los $ 181.000 y como es mucha plata te lo pagarán en dos partes. ¡Déjate de j…! Todos los abuelos, los que según la canciller actual nos vamos a morir, les decimos que si nos mejoran los haberes, es para comprarles frutas, golosinas y alimentos a nuestros nietos y a nuestros hijos que quedaron sin trabajo; les ayudamos a parar la olla, así les queda un buen recuerdo de estos viejos que toda la vida laburaron. Y a los burócratas responsables, que Dios no sea tan duro cuando las fuerzas del cielo les caigan encima. Por lo pronto suban a una tortuga y despacito se van al demonio, y a los otros, sí aún les quedan fuerzas, recuerden que a los jubilados no se los manosea, se los respeta.