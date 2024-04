El ingreso de dólares por las exportaciones del agro creció 61% en el primer trimestre

En el primer trimestre de 2024, las entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas completaron ventas externas por U$S 4.522,4 millones, un 61,4% más que los U$S 2.802 millones entre enero y marzo de 2023. De esta manera, el monto obtenido este año con el impulso del “dólar blend” sigue muy por debajo del récord histórico de exportaciones del 2022, cuando en el primer trimestre ingresaron U$S 7.926,1 millones.