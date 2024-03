Diego Flores evalúa rendimientos pensando en Chaco For Ever: ¿Cuál sería el "11" titular?

En San Martín de Tucumán buscan recuperarse cuanto antes del duro golpe que le propinó Chacarita. Por este motivo, Diego Flores trabajó en la semana con todos los cañones apuntando a lo que será el partido del lunes contra Chaco For Ever. Puertas adentro saben que es el momento ideal para dar vuelta la página y que no les sirve otro resultado que no sea la victoria.