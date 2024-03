Poesía de frontera

En el prólogo, Javier Etchemendi dice: “Este libro es un atrevimiento y por eso no lo perdono”. Hay un antes y un después de este texto. El lector pasa a conocer una realidad inesquivable, que está ahí. Todo lugar tiene su límite, y todo límite (como ha demostrado Severo) tiene su historia.

En sus poemas, el autor plantea una mirada inocente y cruda sobre las injusticias de la vida. El poema Vinte es un buen ejemplo. Al recordar un día en el que le robaron el surtido en Cuaraí, escribe: “Si Dios fose artiguense / no había dejado que los hombre / me sacaran la bisicleta”. Es una mirada inocente, dolorosa, y a la vez, poética. Imágenes como la de armar una cometa con palitos y bolsas de nylon; la túnica prestada y la bondad de Jorgito, que “sempre le tocava juguete de pila / y asvés me imprestava”, atraviesan con fuerza el corazón de cualquier lector.