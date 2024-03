Cartas de lectores: Iluminación de la Escuela Técnica de Alberdi

Por fin, después de varios meses por el lado del responsable de la institución y mes y medio posterior de poner en conocimiento a la superioridad, del encargado de la escuela Técnica N°: 1 de Alberdi, y mediante dos notas publicadas en esta sección, nobleza obliga, aparecieron la lámpara para iluminar los sectores expuestos en las mismas. Medio tarde, pero dieron repuestas a lo solicitado y no fue poner trabas, sino mostrar la falta de capacidad y rapidez de gestión y compromiso de los responsables con una institución educativa pronto a cumplir 50 años en la sociedad alberdiana. Es muy probable -no me consta- que haya habido intervención del lord mayor del municipio porque el lunes de la semana pasada se realizó una jornada con personal del ministerio y directores de establecimientos del departamento; en esa jornada estaba la persona que desde hace un mes y medio sabía de la situación de los sectores faltos de iluminación, por lo tanto el pasado viernes 22 se iluminó la esquina de Catamarca y Terán y el frente del taller tecnológico ya que el lateral de ese edificio sobre el campo deportivo fue iluminado hace pocos días. ¿Era necesario llegar a la instancia de un pedido público para que se dé repuesta? Algo no funcionó bien, sea la compra de los materiales, la falta de control de los mismos o como se invierte el dinero ingresante por diferentes partidas, o simplemente decidía en la función por el pedido público. Faltó esa mirada de compromiso, porque hoy se visibiliza mejor en esos sectores el tránsito de los jóvenes que concurren al turno noche. El conductor institucional no tiene excusas, porque mes a mes hay ingreso de dinero, con control de la asociación de padres, por el alquiler del quiosco del establecimiento. Por lo menos el año pasado bien podrían haber aportado esas lamparitas ante su pedido. Agradezco a quien corresponda por la solución para iluminar esos sectores.