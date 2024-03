El lado B de Messi: su serie favorita, qué deportes mira, y qué lo hace llorar

Por otra parte, al capitán de la Selección también le preguntaron qué lo hace llorar, a lo que tampoco pudo responder tajantemente. "Es difícil decir una cosa específica que me haga llorar, pero la verdad que soy muy sensible, me considero una persona con un gran corazón y soy bastante sensible", confesó. Y también en la línea de lo sentimental, consultado por el romanticismo, admitió tener “sus momentos, sus detalles”, pero afirmó: “no me considero un romántico romántico”.