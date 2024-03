Messi habló sobre su retiro: “Sé cuando estoy mal”

Por otra parte, Messi también fue consultado sobre su vida luego del retiro profesional, algo sobre lo que no dio demasiadas certezas. “No lo pensé todavía. Hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”, señaló.